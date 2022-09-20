Экипаж ВСУ замуровали в танке и отправили умирать, но бойцы нашли способ сдаться россиянам
Комбат "Востока" Ходаковский рассказал о замурованном в танке экипаже ВСУ
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ситуация в Херсонской области остаётся напряжённой. ВСУ всё ещё пытаются вытеснить российские и союзные силы за реку Днепр, Киев готов пойти на всё — даже замуровывает своих солдат в танке.
По словам Ходаковского, на днях союзные войска увидели украинский танк и уже собрались его уничтожить, когда тот поднял дуло и начал вращать башню, что принято считать сигналом экипажа о сдаче. Российские солдаты не трогают бойцов, которые сдаются, поэтому противника уничтожать не стали.
"Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены. Экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать", — рассказал командир батальона в своём телеграм-канале.
Танк с заваренными наглухо люками был среди прочих направлен на позиции Российской армии и Народного фронта ДНР, и экипаж машины ни при каких обстоятельствах не смог бы её покинуть. Кто именно из украинского командования решился на такой садизм, неизвестно.
Как сообщил ранее глава ДНР Денис Пушилин, двум штурмбатам ВСУ, которые пошли в атаку у Красного Лимана, пришлось отступить из-за больших потерь. Бойцы активизировались в районе населённых пунктов Коровий Яр, Новосёловка и Дробышево, уточнил он.
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