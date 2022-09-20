Экипаж ВСУ замуровали в танке и отправили умирать, но бойцы нашли способ сдаться россиянам

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ситуация в Херсонской области остаётся напряжённой. ВСУ всё ещё пытаются вытеснить российские и союзные силы за реку Днепр, Киев готов пойти на всё — даже замуровывает своих солдат в танке.

По словам Ходаковского, на днях союзные войска увидели украинский танк и уже собрались его уничтожить, когда тот поднял дуло и начал вращать башню, что принято считать сигналом экипажа о сдаче. Российские солдаты не трогают бойцов, которые сдаются, поэтому противника уничтожать не стали.

"Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены. Экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать", — рассказал командир батальона в своём телеграм-канале.

Танк с заваренными наглухо люками был среди прочих направлен на позиции Российской армии и Народного фронта ДНР, и экипаж машины ни при каких обстоятельствах не смог бы её покинуть. Кто именно из украинского командования решился на такой садизм, неизвестно.