Почему ВСУ внезапно начали терять под Херсоном больше людей, чем в Донбассе 10 волн наступления ВСУ на юге закончились ничем. Ошибки на фронте, а также появление новейшего вооружения у ВС РФ обращают в прах намерения Киева отбить юг Украины. 64736 64736 Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

В сентябре ВСУ активизировали попытки отбить Херсон. Для того чтобы контрнаступление было заметным, в бой были брошены все имевшиеся резервы. Однако 17 сентября Минобороны РФ сообщило об отражении наступления ВСУ под Херсоном.

— В ходе боевых действий Российскими вооружёнными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты, — отчитались в ведомстве.

На следующий день, 18 сентября, стало известно о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, действовавшей в Херсонской области. Военные эксперты отмечают, что противник ежедневно предпринимает попытки прорыва на южном направлении, но постоянно допускает как военные, так и логистические ошибки.

На линии боевого соприкосновения они ежедневно совершают десятки атак. Сейчас такое ощущение складывается, что противник тестирует, ищет те самые слабые места. Но сделать этого не получается, где бы они ни пытались прощупать прочность обороны, везде их отбрасывают Алексей Леонков Военный эксперт

В надежде прорвать оборону ВСУ ввели в бой все резервы, использовали весь оперативный запас, который копили несколько месяцев. При этом наступательный потенциал украинской армии угасает, противник несёт ежедневные потери от российской авиации, артиллерии и боевых дронов, о которых подробнее будет рассказано в заключительной части материала.

Большого резерва у ВСУ для полномасштабного наступления по всем заветам НАТО, скорее всего, уже нет. Чтобы держать линию соприкосновения, пока у них хватает сил. Но только и всего. Может, на небольшую атаку хватит, но не более того Алексей Леонков Военный эксперт

Последние новости Украины сегодня

Фото © Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Пока проукраинские телеграм-каналы бравируют сплочённостью украинского общества, армии и власти, в успех ВСУ теряют веру даже самые идейные ставленники киевского режима. Подпольщики в подконтрольной Киеву Николаевской области сообщили, что глава местной администрации Виталий Ким сбежал. По их версии, он испугался ракетных ударов со стороны России.

19 сентября также стало известно, что российские десантники сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в районе реки Ингулец. Своевременно обнаруженные скопления ВСУ накрыли огнём из 122-миллиметровых самоходок 2С1 "Гвоздика" и танков. Все атаки в районе Белогорки, Малой Сейдеминухи и Миролюбовки в Херсонской области были отражены, а украинская армия недосчиталась порядка тысячи человек.

Киевское командование давит на командиров: офицеры бросают бойцов на опасные участки, не продумывая операции, полагаясь на авось. При этом условия для украинских контратак складываются всё менее благоприятные. После удара по дамбе в Кривом Роге планировать боевые операции стало ещё труднее: если после 24 февраля Киев пытался планировать боевые операции на две недели вперёд, то сейчас дольше чем на двое суток в штабе ВСУ на Воздухофлотском проспекте не загадывают.

Напомним, 14 сентября произошёл прорыв Карачунской плотины, что вызвало подъём Ингульца, вода смыла понтонные переправы ВСУ, отрезала часть украинской группировки, проводившей наступление на данном направлении. Это лишило ВСУ инициативы, ударный кулак рассеялся на отдельные группировки, боевая эффективность которых — под большим вопросом. Снабжение тактических групп противника на Андреевском участке было минимизировано. В районе огневого мешка Андреевка – Сухой Ставок, откуда планировалось наступление на Берислав, заблокированы и уничтожены подразделения 57-й бригады ВСУ, а также десантники из 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

15 сентября ВСУ предприняли попытку отвлекающего удара на Кинбурнской косе, призванную оттянуть часть сил ВС РФ из зоны Андреевского плацдарма, одновременно надеясь прощупать оборону ВС РФ на юго-западном фланге Херсонского укрепрайона.

Операция провалилась, погибло не менее 120 бойцов из роты Сил специальных операций Украины. При этом российские артиллерийские и противотанковые подразделения ВДВ и морской пехоты остались на своих позициях, что позволяет им своевременно наносить ответные удары резервам ВСУ, которые противник подтягивает с западного побережья Ингульца. Неприятель в свою очередь тратит время в ожидании, пока уровень реки спадёт и откроется возможность для повторного форсирования Ингульца. Стоит отметить, что ВСУ несколько раз пытались регулировать уровень воды, как делали это раньше, но плотина сильно повреждена и ситуация с водной инфраструктурой для противника продолжает ухудшаться. Всего за утро воскресенья уровень Ингульца поднялся на метр.

Потери ВСУ на Украине

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Нельзя сказать, что противник совсем не делает попыток укрепить свои позиции на Андреевском плацдарме. Порой ему даже удаётся перебрасывать десантные, миномётные и ПТРК-расчёты с помощью вертолётов Ми-8. Но делается это в час по чайной ложке, к тому же без помощи американской разведки была бы невозможна любая перегруппировка. Операторы системы AWACS и самолётов радиотехнической разведки Rivet Joint ВВС США летают в северо-восточной части Румынии и добывают данные о том, когда у российских Су-35С, несущих боевое дежурство в этой зоне, образуются окна между вылетами. Однако российская разведка в курсе и предпринимает ответные действия. К тому же, как уже было сказано, уровень воды слишком высок и перебросить бронетехнику в большом объёме ВСУ смогут не скоро, если вообще смогут.

Подразделения ВСУ из Новополтавки, базирующиеся в десяти километрах к юго-западу от Андреевского плацдарма, которыми планировалось усилить наступление, сейчас на грани оперативного окружения. Это элитные части, включающие два батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Пока противник скован в действиях и находится в шаге от провала Херсонского контрнаступления, Армия России активно уничтожает позиции ВСУ вместе с живой силой и техникой на других направлениях. В минувшие выходные в ходе боёв за Артёмовск силами ВС РФ была полностью уничтожена 127-я бригада теробороны — кто-то погиб, кто-то сбежал. По словам взятого в плен офицера ВСУ Рожковского, из 70 мобилизованных в его соединении только 10 умели использовать автомат. На подготовку людей, которые раньше в глаза не видели настоящего оружия, Киев отводит неделю, потом бросает в мясорубку.

Какие беспилотники есть у России

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В последние дни зарубежные источники отмечают, что ВС РФ крепко взялись за точечное уничтожение украинской артиллерии, привезённой из-за рубежа. Впервые на поле боя начали появляться беспилотники "Герань", характеристики которых позволяют поражать даже такие охраняемые цели, как американские РСЗО HIMARS.

Похожие дроны в своё время были успешно опробованы иранской армией в Йемене, и этот опыт детально был изучен российскими специалистами. По своим характеристикам дроны этого типа превосходят турецкие "Байрактары". Дальность полёта может составлять 2500 километров, скорость — 150 км/ч, а практический потолок — 7500 м.

С момента первого применения такие дроны уничтожили две 152-миллиметровые самоходные гаубицы M109 производства США, две 122-миллиметровые самоходные гаубицы, а также два бронетранспортёра.

Основатель компании стратегического консалтинга Red Six Solutions LLC Скотт Крино сделал прогноз , что дроны-камикадзе создают мощный противовес западному оружию и помогут ВС РФ "перемолоть" украинскую артиллерию на линии боевого соприкосновения. Также американские эксперты делают вывод, что потери ВСУ на юге в некоторые дни превышают потери в Донбассе и понять причину происходящего не могут ни Киев, ни инструкторы США и НАТО, оказывающие помощь Украине в планировании боевых действий.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко Почему ВСУ начали терять больше людей на юге, чем в Донбассе? 0 Последствия подрыва плотины В бой бросают резервистов Повлияло присутствие боевых дронов Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев