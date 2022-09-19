Сколько времени нужно, чтобы отключить свет на Украине, и почему Кривой Рог может быть только началом Оглавление Карта спецоперации России на Украине Удары по Кривому Рогу Через сколько дней "сложится" энергосистема Украины? Какие ракеты есть у России Последствия ударов по энергосистеме Украины Технология и механизм для достижения цели придуманы давно, но после их применения Украина рискует погрузиться в сильнейший кризис за всё время существования независимого государства. 25187 25187 Обложка © Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Карта спецоперации России на Украине

Заявления президента России Владимира Путина на саммите ШОС не только подтвердили основные задачи спецоперации на Украине, но и расставили акценты в вопросе о возможных последствиях как для ВСУ, так и для страны в целом. Если Киев продолжит разрушать гражданскую инфраструктуру Донбасса и не откажется от применения вооружений на юге страны, Украину могут ждать гораздо более жёсткие действия.

Наилучшим примером "предупреждения", о котором сказал Владимир Путин, может служить удар по дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге. Из-за разрушения плотины, обслуживание которой на протяжении десятилетий проводилось спустя рукава, на приграничном участке между Херсонской и Николаевской областями в оперативное окружение попала часть украинской группировки. Поднявшийся уровень реки Ингулец не только исключил возможность переброски подкреплений, но и отрезал несколько бригад ВСУ от снабжения.

Последствия взрыва на Карачуновской дамбе в Кривом Роге, вследствие чего произошёл подъём уровня воды в реке Ингулец. Фото © T.me / shot_shot

Однако если углубиться в структуру энергосистемы Украины, можно понять, что вывод из строя всех объектов энергетики (построенных, кстати, при ненавистном Украине социализме времён СССР) не такая уж сложная задача, какой может показаться на первый взгляд, зато с далекоидущими последствиями.

Удары по Кривому Рогу

Подполковник запаса ракетных войск Анатолий Малкин в беседе с Лайфом заметил, что с точки зрения технологий и военной техники, которой располагает Российская армия, удары по Кривому Рогу выглядят как тренировка на учениях.

Теме крылатых ракет большой дальности со времён СССР уделяется повышенное внимание. В том, что таким оружием можно уничтожить любой объект, особенно инфраструктурный, лично у меня никаких сомнений нет. Я наблюдал "прилёты" крылатых ракет на учениях не один раз и могу сказать, что если задача будет поставлена "попасть в форточку", то она будет выполнена Анатолий Малкин Подполковник запаса ракетных войск

Инженер-гидротехник Николай Кулешов отметил, что в данный момент на Украине работает не менее десяти крупных ГЭС и удар хотя бы по одной приведёт к "критическим изменениям" ландшафта в стране.

Днепровскую, самую крупную ГЭС, я для примера брать не буду. Маловероятно, что такой объект потребуется разрушать. Но, если допустить, что из строя будет выведена Киевская ГЭС в Вышгороде, это будет весьма печальная история. Уничтожение ГЭС чревато разрушением дамб и затоплением нижерасположенных территорий. Мощность Киевской ГЭС — 440 МВт. Такой город, как Киев, потребляет примерно одну тысячу МВт в час, то есть одним ударом город-миллионник может лишиться половины мощностей по электроэнергии Николай Кулешов Инженер-гидротехник

Зная координаты и мощность ГЭС, потребности города и понимая значение некоторых дамб и плотин на Украине для экономики страны, можно сделать неприятный вывод: разрушение таких объектов, спровоцированное атаками ВСУ на мирное население как в Донбассе, так и в других регионах, будет иметь катастрофические, губительные последствия для жителей всех без исключения регионов Украины.

Через сколько дней "сложится" энергосистема Украины?

В конце августа на Украине произошло событие, напрямую связанное с устойчивостью энергосистемы страны. Постоянными обстрелами ВСУ перебили три из четырёх ЛЭП, идущих от Запорожской АЭС в сторону Украины, и фактически станция была отключена от электросетей. Из-за потери доступа к ЗАЭС Украина не только может лишиться денег за экспорт электроэнергии, но и рискует быть отрезанной от резервных энергомощностей в случае разрушения ТЭЦ и ТЭС.

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Пробный "блэкаут" страна уже пережила: инциденты на двух главных ТЭС Левобережной Украины (Харьковской и Кременчугской) показали, что нарушение работы хрупких объектов приводит к отключениям Харьковской и Полтавской областей. Перераспределить нагрузки из-за выпадающих мощностей украинские энергетики не смогли: вслед за Харьковом и Полтавой "посыпались" энергосети Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей, а эхо отключений докатилось до Киева и Чернигова.

Поддержать систему с помощью оставшихся на Украине атомных станций (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) не вышло: блэкаут в центральной части страны ликвидировали несколько суток, а перебои с электропитанием наблюдаются до сих пор. Однако и эти мощности могут быть выведены из строя в случае необходимости. Об ударе по самим АЭС, разумеется, нет и речи, однако, по словам инженера-энергетика Андрея Волошко, для отключения станций от потребителей не нужно изобретать хитрых схем.

Строго говоря, нужно не так много. Уничтожение ОРУ (открытых распределительных устройств. — Прим. Лайфа) АЭС, а лучше даже для безопасности удаление из системы подстанций, питающихся от АЭС. Они не обязательно должны быть по мощности 750 и 500 кВт, могут быть и ниже. Уже на этом этапе наступают средние века: чтобы восстановить такой объём сетей, потребуется не меньше полугода Андрей Волошко Инженер-энергетик

Если будет реализован именно этот сценарий, то атомные объекты Украины смогут работать лишь на минимальной мощности, обеспечивая электричеством даже не близлежащие районы, а исключительно себя.

Какие ракеты есть у России

Максимальная дальность крылатой ракеты "Калибр", которой вооружают подавляющее большинство российских боевых кораблей, вдвое больше, чем необходимо для уничтожения критически важных объектов украинской инфраструктуры. В частности, именно такой запас по дальности пуска и позволяет кораблям Черноморского флота выполнять ударные миссии без риска для безопасности.

Запуск ракеты "Калибр" из акватории. Фото © ТАСС / AP

При запуске ракеты из акватории Севастополя до питающих трансформаторов и линий электропередачи Ровенской АЭС ракета пролетит чуть более тысячи километров. Питающие узлы Хмельницкой АЭС находятся ещё ближе — 950 километров по прямой из Севастополя. Магистрали и подстанции Южно-Украинской АЭС ещё ближе — они находятся на расстоянии в 400 километров от Севастополя и могут быть поражены как крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, так и наземными комплексами "Искандер".

Траектория полёта крылатой ракеты "Калибр" до Ровно при запуске из Севастополя. Фото © distance.to

Также в арсенале дальней и стратегической авиации ВКС находятся крылатые ракеты большой дальности Х-101, а запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" из акватории Чёрного моря позволит поражать особо важные цели в любой точке за несколько минут. Этого арсенала достаточно, чтобы вывести из строя всю энергосистему Украины не за несколько дней, а за несколько часов, с возможностью наносить повторные удары в случае необходимости.

Последствия ударов по энергосистеме Украины

Сравнение с каменным веком инженеры-энергетики и военные проводят неслучайно. Разовый вывод из строя какого-либо объекта, например ТЭЦ или ТЭС, можно компенсировать резервными линиями. Энергосистема в СССР (да и других странах) проектировалась так, чтобы обвалить её было максимально сложно. Однако, если вывести из строя большинство крупных ГЭС на Украине, коллапс энергетики не наступит. Зато логистика на любом из направлений, где произойдут подтопления территорий, будет максимально осложнена — остановятся не только гражданские перевозки, но и любая военная активность — переброска подкреплений, топлива и припасов.

Российские военнослужащие на посту у Каховской ГЭС. Украина. Херсонская область. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Если в дополнение к уничтожению ГЭС будет парализована работа тепловых электростанций, то из украинского энергосектора выпадет примерно 30% всего вырабатываемого электричества — и почти мгновенно возникнет его дефицит. Атомные электростанции Украины обеспечивают больше половины от всей генерации электроэнергии. Однако в случае изолирования АЭС от энергосистемы взять электричество в городских и областных сетях будет попросту негде. Привычная жизнь при реализации такого сценария перестанет существовать. Не будет отопления, связи, интернета, в магазинах перестанут работать холодильники, а на производствах еды и станциях очистки воды начнут скапливаться смертельно опасные бактерии.

На фоне таких последствий удары по Кривому Рогу и попадание ВСУ в "огневой мешок" покажутся цветочками.

Последствия удара ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области. Фото © ТАСС / Максим Тищенко Потребуются ли удары по всей энергосистеме Украины? 0 Да, потребуются Нет, не потребуются Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев