Почему река Ингулец превратилась в ловушку для ВСУ и чем это грозит армии Украины Подразделения ВСУ, действующие на Херсонском направлении, продолжают расхлёбывать последствия сорвавшихся атак и прорыва Карачунской плотины. Время идёт, а силы армии Украины уже на исходе. 49979 49979 Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Херсон сегодня: новости последнего часа

16 сентября власти Херсонской области заявили, что украинские подразделения попали в тактическое окружение на Херсонском направлении в районе реки Ингулец.

— В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение, — сообщает замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.

Первые изменения в тактике ВСУ на юге Украины уже видны: по сообщению некоторых источников, из Сухого Ставка противник пытался эвакуировать тяжелораненых с помощью вертолётов. Теперь любую эвакуацию можно проводить только по воздуху: мосты и переправы через Ингулец ВСУ использовать не могут, а в воздушном пространстве вертолёты и самолёты украинской армии не могут летать в полной безопасности.

Напомним, 14 сентября случился прорыв Карачунской плотины, из-за чего резко поднялся уровень реки Ингулец, а хлынувшая вода смыла все понтонные переправы ВСУ, отрезав также часть украинской группировки, проводившей наступление на данном направлении.

В Кривом Роге резко повысился уровень воды в реке Ингулец. Фото © VK / Херсонский вестник

Как отмечают военные эксперты, украинская армия лишилась инициативы, потеряла время, оказалась лицом к лицу с ВС РФ без возможности подтянуть резервы. Пути к отступлению оказались отрезаны бурлящей водой Ингульца. В итоге ВСУ оказались в тактическом окружении от Андреевки до Сухого Ставка. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что точную численность группировки, запертой между "большой водой" и Российской армией, ещё предстоит узнать, но, по предварительным прогнозам, ВСУ оставили в окружении несколько тысяч человек.

Точно всё равно сложно судить, потому что мы там не ставим турникет и не считаем, сколько их там пересекло. Это всегда оценочная информация. Не исключено, что группировка крупнее, чем ожидалось Алексей Леонков Военный эксперт

Карта спецоперации России на Украине

Известно, что в данном районе действуют бойцы разведроты 73-го морского центра Сил специальных операций Украины, а их прикрытием занимались десантники из 46-й ОДШБ.

15 сентября ВСУ пытались атаковать Херсонскую область сразу с нескольких направлений. К селу Правдино Херсонской области была стянута тяжёлая техника. Другое направление удара ВСУ — Снигирёвка и трасса на Херсон. Также через переправы в район Березнеговатого украинцы перебросили более десяти танков и 15 ББМ.

Помимо этого, была попытка украинского десанта высадиться на Кинбурнскую косу в Николаевской области с диверсионными целями. Все атаки отбиты, противник понёс потери. Только на Кинбурнской косе погибло не менее 120 бойцов ВСУ.

— Там (на Кинбурнской косе. — Прим. Лайфа) достаточно сил, ребята надёжно охраняют. Угрозы высадки десанта нет. Никто не проник в район, как пишут, Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности, — поделился замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Он также подчеркнул, что Херсонская область по-прежнему остаётся на своих рубежах, так что доверять сообщениям проукраинских каналов пропаганды не стоит.

Если противник попытается ещё раз атаковать эту косу, потери могут оказаться более впечатляющими. Собеседники Лайфа в зоне проведения спецоперации на Украине отмечают, что общая численность группировки ВСУ в Херсонской и сопредельной Николаевской области может достигать 25 тыс. человек, причём большая часть украинской армии успела перейти через переправы, ожидая быстрого прорыва вглубь области.

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Не все отбитые атаки освещаются СМИ, а их, как считают военные эксперты, очень много. И каждая из таких попыток — неизбежные потери для атакующих, ведь при проведении атаки тратится в десять раз больше ресурсов, в том числе живой силы, чем при обороне. Киев щедро закладывает в графу "расходы" человеческие жизни.

На линии боевого соприкосновения они [ВСУ] ежедневно совершают десятки атак. Сейчас такое ощущение складывается, что противник тестирует, ищет те самые слабые места. Южное направление для них важно, потому что они, во-первых, хотят срезать наш плацдарм, окружить Херсон и заполучить Запорожскую АЭС. Тактически противник просто пытается забросать наши позиции пушечным мясом — в надежде, что у ВС РФ истощится боекомплект. Безумные атаки, на самом деле, но Киеву плевать, сколько он народа положит Алексей Леонков Военный эксперт

Атаки ВСУ уже раскритиковали на Западе. Генинспектор Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что недавнюю активность ВСУ на фронтах сложно назвать контрнаступлением. По его словам, в лучшем случае можно говорить о "контратаках, которыми можно отыграть небольшие участки, но не оттеснить Россию на широком фронте".

В данный момент снабжение заблокированной группировки возможно только по морю, однако акватория Днепровского залива, где могут появиться катера с боеприпасами и людьми, под контролем Российской армии.

Потери ВСУ на Украине в 2022 году

Важно отметить, что успехи на южном участке российские военные будут стараться максимально развивать. Бойцам ВСУ, попавшим в окружение на Херсонском направлении, не повезло вдвойне. Ситуация складывается ещё хуже, чем у подразделений армии Украины в Мариуполе. Отступать им некуда, а если вступать в бой с Армией России, то придётся идти в атаку с тем, что имеется, без надежды, что Киев пришлёт подмогу и дополнительное вооружение, не говоря уже о деблокировании этого района дополнительными силами.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что для спецоперации в целом ликвидация попавшей в окружение группировки ВСУ имеет большое значение. Херсон — важная точка не только с точки зрения тактики, но и в стратегическом плане. Не дать противнику зайти туда (и сдвинуть линию боевого соприкосновения к Херсону) — это больше, чем полдела. Одновременно при ликвидации группировки ВСУ потеряют крайне важных для них специалистов — танкистов, лётчиков, медиков, которых и так критически не хватает на Украине.

Я уверен, что многие специалисты там с иностранными паспортами, потому что у украинцев у самих дефицит такого рода спецов. Мы за время СВО всё-таки сильно обескровили ВСУ. Надо понимать, что те же наёмники неоднородны, там могут быть боевики ЧВК Black Water, британские, может быть, кадровые офицеры американского спецназа "Дельта", британские SAS, а также головорезы террористических организаций. Да и Кинбурнскую косу штурмовали далеко не дилетанты — те, кого учили за рубежом, морские пехотинцы, которые там остались. Штурмовали, но не доплыли Алексей Леонков Военный эксперт

Через несколько часов после заявления Стремоусова об окружении ВСУ украинские войска применили по центру Херсона ракетные комплексы HIMARS. Новостной сайт города сообщает о падении не меньше пяти ракет рядом со зданием администрации. Есть пострадавшие и убитые.

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov Что ждёт ВСУ после окружения в Херсоне? 0 Зачистка, как в любом "огневом мешке" Сдача в плен Попытка спасения, как в "Азовстали" Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев