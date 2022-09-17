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Карачун-вода для котлов: Почему река Ингулец превратилась в ловушку для ВСУ и чем это грозит армии Украины

Подразделения ВСУ, действующие на Херсонском направлении, продолжают расхлёбывать последствия сорвавшихся атак и прорыва Карачунской плотины. Время идёт, а силы армии Украины уже на исходе.

16 сентября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov</p>

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Херсон сегодня: новости последнего часа

16 сентября власти Херсонской области заявили, что украинские подразделения попали в тактическое окружение на Херсонском направлении в районе реки Ингулец.

В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведённые украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение, — сообщает замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов.

Первые изменения в тактике ВСУ на юге Украины уже видны: по сообщению некоторых источников, из Сухого Ставка противник пытался эвакуировать тяжелораненых с помощью вертолётов. Теперь любую эвакуацию можно проводить только по воздуху: мосты и переправы через Ингулец ВСУ использовать не могут, а в воздушном пространстве вертолёты и самолёты украинской армии не могут летать в полной безопасности.

Напомним, 14 сентября случился прорыв Карачунской плотины, из-за чего резко поднялся уровень реки Ингулец, а хлынувшая вода смыла все понтонные переправы ВСУ, отрезав также часть украинской группировки, проводившей наступление на данном направлении.

В Кривом Роге резко повысился уровень воды в реке Ингулец. Фото © VK / Херсонский вестник

В Кривом Роге резко повысился уровень воды в реке Ингулец. Фото © VK / Херсонский вестник

Как отмечают военные эксперты, украинская армия лишилась инициативы, потеряла время, оказалась лицом к лицу с ВС РФ без возможности подтянуть резервы. Пути к отступлению оказались отрезаны бурлящей водой Ингульца. В итоге ВСУ оказались в тактическом окружении от Андреевки до Сухого Ставка. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что точную численность группировки, запертой между "большой водой" и Российской армией, ещё предстоит узнать, но, по предварительным прогнозам, ВСУ оставили в окружении несколько тысяч человек.

Точно всё равно сложно судить, потому что мы там не ставим турникет и не считаем, сколько их там пересекло. Это всегда оценочная информация. Не исключено, что группировка крупнее, чем ожидалось

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>Точно всё равно сложно судить, потому что мы там не ставим турникет и не считаем, сколько их там пересекло. Это всегда оценочная информация. Не исключено, что группировка крупнее, чем ожидалось</p>
<p>Точно всё равно сложно судить, потому что мы там не ставим турникет и не считаем, сколько их там пересекло. Это всегда оценочная информация. Не исключено, что группировка крупнее, чем ожидалось</p>
Атака на последние деньги: Почему наступление ВСУ скоро закончится и чем это грозит Украине

Атака на последние деньги: Почему наступление ВСУ скоро закончится и чем это грозит Украине

Карта спецоперации России на Украине

Известно, что в данном районе действуют бойцы разведроты 73-го морского центра Сил специальных операций Украины, а их прикрытием занимались десантники из 46-й ОДШБ.

15 сентября ВСУ пытались атаковать Херсонскую область сразу с нескольких направлений. К селу Правдино Херсонской области была стянута тяжёлая техника. Другое направление удара ВСУ — Снигирёвка и трасса на Херсон. Также через переправы в район Березнеговатого украинцы перебросили более десяти танков и 15 ББМ.

Помимо этого, была попытка украинского десанта высадиться на Кинбурнскую косу в Николаевской области с диверсионными целями. Все атаки отбиты, противник понёс потери. Только на Кинбурнской косе погибло не менее 120 бойцов ВСУ.

Там (на Кинбурнской косе. — Прим. Лайфа) достаточно сил, ребята надёжно охраняют. Угрозы высадки десанта нет. Никто не проник в район, как пишут, Сухого Ставка, Давыдова Брода, в район Киселевки, это просто на самом деле не соответствует действительности, — поделился замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Он также подчеркнул, что Херсонская область по-прежнему остаётся на своих рубежах, так что доверять сообщениям проукраинских каналов пропаганды не стоит.

Если противник попытается ещё раз атаковать эту косу, потери могут оказаться более впечатляющими. Собеседники Лайфа в зоне проведения спецоперации на Украине отмечают, что общая численность группировки ВСУ в Херсонской и сопредельной Николаевской области может достигать 25 тыс. человек, причём большая часть украинской армии успела перейти через переправы, ожидая быстрого прорыва вглубь области.

Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Не все отбитые атаки освещаются СМИ, а их, как считают военные эксперты, очень много. И каждая из таких попыток — неизбежные потери для атакующих, ведь при проведении атаки тратится в десять раз больше ресурсов, в том числе живой силы, чем при обороне. Киев щедро закладывает в графу "расходы" человеческие жизни.

На линии боевого соприкосновения они [ВСУ] ежедневно совершают десятки атак. Сейчас такое ощущение складывается, что противник тестирует, ищет те самые слабые места. Южное направление для них важно, потому что они, во-первых, хотят срезать наш плацдарм, окружить Херсон и заполучить Запорожскую АЭС. Тактически противник просто пытается забросать наши позиции пушечным мясом — в надежде, что у ВС РФ истощится боекомплект. Безумные атаки, на самом деле, но Киеву плевать, сколько он народа положит

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>На линии боевого соприкосновения они [ВСУ] ежедневно совершают десятки атак. Сейчас такое ощущение складывается, что противник тестирует, ищет те самые слабые места. Южное направление для них важно, потому что они, во-первых, хотят срезать наш плацдарм, окружить Херсон и заполучить Запорожскую АЭС. Тактически противник просто пытается забросать наши позиции пушечным мясом — в надежде, что у ВС РФ истощится боекомплект. Безумные атаки, на самом деле, но Киеву плевать, сколько он народа положит</p>
<p>На линии боевого соприкосновения они [ВСУ] ежедневно совершают десятки атак. Сейчас такое ощущение складывается, что противник тестирует, ищет те самые слабые места. Южное направление для них важно, потому что они, во-первых, хотят срезать наш плацдарм, окружить Херсон и заполучить Запорожскую АЭС. Тактически противник просто пытается забросать наши позиции пушечным мясом — в надежде, что у ВС РФ истощится боекомплект. Безумные атаки, на самом деле, но Киеву плевать, сколько он народа положит</p>

Атаки ВСУ уже раскритиковали на Западе. Генинспектор Бундесвера Эберхард Цорн заявил, что недавнюю активность ВСУ на фронтах сложно назвать контрнаступлением. По его словам, в лучшем случае можно говорить о "контратаках, которыми можно отыграть небольшие участки, но не оттеснить Россию на широком фронте".

В данный момент снабжение заблокированной группировки возможно только по морю, однако акватория Днепровского залива, где могут появиться катера с боеприпасами и людьми, под контролем Российской армии.

В Вооружённых силах Германии усомнились в успехах украинского контрнаступления

В Вооружённых силах Германии усомнились в успехах украинского контрнаступления

Потери ВСУ на Украине в 2022 году

Важно отметить, что успехи на южном участке российские военные будут стараться максимально развивать. Бойцам ВСУ, попавшим в окружение на Херсонском направлении, не повезло вдвойне. Ситуация складывается ещё хуже, чем у подразделений армии Украины в Мариуполе. Отступать им некуда, а если вступать в бой с Армией России, то придётся идти в атаку с тем, что имеется, без надежды, что Киев пришлёт подмогу и дополнительное вооружение, не говоря уже о деблокировании этого района дополнительными силами.

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что для спецоперации в целом ликвидация попавшей в окружение группировки ВСУ имеет большое значение. Херсон — важная точка не только с точки зрения тактики, но и в стратегическом плане. Не дать противнику зайти туда (и сдвинуть линию боевого соприкосновения к Херсону) — это больше, чем полдела. Одновременно при ликвидации группировки ВСУ потеряют крайне важных для них специалистов — танкистов, лётчиков, медиков, которых и так критически не хватает на Украине.

Я уверен, что многие специалисты там с иностранными паспортами, потому что у украинцев у самих дефицит такого рода спецов. Мы за время СВО всё-таки сильно обескровили ВСУ. Надо понимать, что те же наёмники неоднородны, там могут быть боевики ЧВК Black Water, британские, может быть, кадровые офицеры американского спецназа "Дельта", британские SAS, а также головорезы террористических организаций. Да и Кинбурнскую косу штурмовали далеко не дилетанты — те, кого учили за рубежом, морские пехотинцы, которые там остались. Штурмовали, но не доплыли

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>Я уверен, что многие специалисты там с иностранными паспортами, потому что у украинцев у самих дефицит такого рода спецов. Мы за время СВО всё-таки сильно обескровили ВСУ. Надо понимать, что те же наёмники неоднородны, там могут быть боевики ЧВК Black Water, британские, может быть, кадровые офицеры американского спецназа "Дельта", британские SAS, а также головорезы террористических организаций. Да и Кинбурнскую косу штурмовали далеко не дилетанты — те, кого учили за рубежом, морские пехотинцы, которые там остались. Штурмовали, но не доплыли</p>
<p>Я уверен, что многие специалисты там с иностранными паспортами, потому что у украинцев у самих дефицит такого рода спецов. Мы за время СВО всё-таки сильно обескровили ВСУ. Надо понимать, что те же наёмники неоднородны, там могут быть боевики ЧВК Black Water, британские, может быть, кадровые офицеры американского спецназа "Дельта", британские SAS, а также головорезы террористических организаций. Да и Кинбурнскую косу штурмовали далеко не дилетанты — те, кого учили за рубежом, морские пехотинцы, которые там остались. Штурмовали, но не доплыли</p>

Через несколько часов после заявления Стремоусова об окружении ВСУ украинские войска применили по центру Херсона ракетные комплексы HIMARS. Новостной сайт города сообщает о падении не меньше пяти ракет рядом со зданием администрации. Есть пострадавшие и убитые.

Полный Карачун: Что известно об ударе по дамбе в Кривом Роге и чем это грозит ВСУ

Полный Карачун: Что известно об ударе по дамбе в Кривом Роге и чем это грозит ВСУ

https://static.life.ru/publications/2022/9/16/16377627345.941494.jpeg

Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Что ждёт ВСУ после окружения в Херсоне?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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