Украинский пленный раскрыл масштабы потерь ВСУ

Украинские военные в ходе боёв в Донбассе несут большие потери, многие отказываются идти на передовую. В том числе это происходит в районе Артёмовска (Бахмут). Об этом рассказал взятый в плен вагнеровцами старший лейтенант 58-й бригады ВСУ Олег Рожковский.

"Большая часть — отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию", — приводит РИА "Новости" слова украинского пленного.

Он добавил, что такими отказниками занимаются замполиты и военная прокуратура. Кого-то им удаётся переубедить и отправить в бой.

Рожковский также рассказал, что из 70 мобилизованных в его соединение только 10 умели использовать автомат. Готовили их лишь неделю, затем — сразу на передовую.

"При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны. Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях, и батальон (около 350 человек. — Прим. Лайфа) перестал существовать", — рассказал Рожковский.