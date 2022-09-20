ВСУ пять раз за сутки обстреляли подстанцию на территории Запорожской АЭС

Подразделения ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — сказал Конашенков.

Так, 24 артиллерийских снаряда было выпущено украинскими военными со стороны Никополя в Днепропетровской области. В результате атаки одно из технических зданий получило повреждения, сказал генерал-лейтенант. Артиллерийские подразделения ВСУ, которые открыли огонь по территории атомной станции, были подавлены ответным огнём Российской армии. На данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.