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20 сентября, 11:22

ВСУ пять раз за сутки обстреляли подстанцию на территории Запорожской АЭС

Подразделения ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — сказал Конашенков.

Так, 24 артиллерийских снаряда было выпущено украинскими военными со стороны Никополя в Днепропетровской области. В результате атаки одно из технических зданий получило повреждения, сказал генерал-лейтенант. Артиллерийские подразделения ВСУ, которые открыли огонь по территории атомной станции, были подавлены ответным огнём Российской армии. На данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.

Российская армия поразила шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Российская армия поразила шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Днём ранее власти Энергодара уже сообщали об обстрелах ВСУ районов вблизи Запорожской АЭС. По словам главы администрации города, даже присутствие миссии МАГАТЭ не повлияло на ВСУ и присутствие рабочей группы на территории ЗАЭС их "не сильно смущает".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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