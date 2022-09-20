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Опубликовано 20 сентября 2022, 11:22
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ВСУ пять раз за сутки обстреляли подстанцию на территории Запорожской АЭС

Подразделения ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", — сказал Конашенков.

Так, 24 артиллерийских снаряда было выпущено украинскими военными со стороны Никополя в Днепропетровской области. В результате атаки одно из технических зданий получило повреждения, сказал генерал-лейтенант. Артиллерийские подразделения ВСУ, которые открыли огонь по территории атомной станции, были подавлены ответным огнём Российской армии. На данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.

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Днём ранее власти Энергодара уже сообщали об обстрелах ВСУ районов вблизи Запорожской АЭС. По словам главы администрации города, даже присутствие миссии МАГАТЭ не повлияло на ВСУ и присутствие рабочей группы на территории ЗАЭС их "не сильно смущает".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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