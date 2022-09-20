Лайф публикует фото и видео с места жуткого ДТП под Ярославлем, где погиб актёр Пускепалис

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места страшной аварии, которая унесла жизнь российского актёра Сергея Пускепалиса. ДТП произошло сегодня на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" в Ярославской области. Иномарка артиста врезалась в фуру.

С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Как сообщил Лайфу источник, в результате столкновения Пускепалиса выбросило из машины, а его спутника пришлось вырезать. Судя по кадрам, их авто практически сложилось пополам.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Кинозвездой театрального режиссёра сделала роль анестезиолога в фильме "Простые вещи". В 2010-м он сыграл свою вторую звёздную роль — полярника Гулыбина в фильме "Как я провёл этим летом". Эта работа принесла Пускепалису признание и "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Пускепалис также снялся в картинах "Метро", "Чёрное море", "Ёлки новые", "Ледокол", "Первый Оскар", "Сердце Пармы", "Жизнь и судьба" и других. С 2019 года занимал пост художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.