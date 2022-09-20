Путин заявил об огромном вкладе оборонной отрасли в обеспечение безопасности России
Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Кремле заявил, что российская оборонная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение безопасности страны и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений.
Владимир Путин провёл встречу с руководителями предприятий ОПК. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Благодаря таланту и энергии конструкторов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений", — заметил Путин.
Глава государства указал на то, что только за шесть месяцев текущего года, "несмотря на все обстоятельства, которые все хорошо знают", наша промышленность поставила зарубежным партнёрам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов.
В предыдущий раз российский лидер проводил встречу с военными и представителями оборонно-промышленного комплекса во время посещения учений "Восток-2022" на полигоне в Приморье.
Ранее днём глава государства заявил иностранным послам, что Россия не свернёт с суверенного курса и по-прежнему готова содействовать урегулированию острых региональных конфликтов.
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