В ожидании исторического события: Жители Запорожья, Херсонщины и Донбасса выступили за присоединение к России

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик изъявили желание принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности их регионов. Об этом свидетельствуют данные Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Так, наибольшую готовность принять участие в референдуме высказывают жители ДНР (80%) и ЛНР (83%). В Запорожье и на Херсонщине готовность выражают 72% и 65% соответственно.

При этом опрошенные хотят видеть свой регион в составе России. Такого мнения придерживаются 90% и 91% жителей ДНР и ЛНР. А в Запорожской и Херсонской областях за такой исход событий выступает по 80%. Меньше всего граждан хотят, чтобы их области и регионы остались в составе Украины. В республиках за такой вариант не проголосовал абсолютно никто, а в Запорожье и на Херсонщине он набрал по 2% и 4% соответственно.