Войска России уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве

Войска ВС РФ нанесли удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве, где ремонтировалась военная техника 59-й мотопехотной бригады ВСУ, также уничтожено до 100 военнослужащих данного подразделения под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения", — сказал он.