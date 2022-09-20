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Опубликовано 20 сентября 2022, 11:31

Войска России уничтожили цеха бронетанкового завода в Николаеве

Войска ВС РФ нанесли удар по цехам бронетанкового завода в Николаеве, где ремонтировалась военная техника 59-й мотопехотной бригады ВСУ, также уничтожено до 100 военнослужащих данного подразделения под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения", — сказал он.

Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном
Российские ВКС сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном

Как сообщалось, российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины за сутки, а также уничтожили 49 артиллерийских подразделений, живую силу противника и военную технику в 142 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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