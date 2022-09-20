Геннадий Красников победил на выборах президента РАН

Новым президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН и генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в счётной комиссии.

"Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300, около 100 не проголосовали", — сказал он. Официального подтверждения данной информации пока нет.