Геннадий Красников победил на выборах президента РАН
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Новым президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН и генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в счётной комиссии.
"Красников набрал более 800 голосов, Маркович — более 300, около 100 не проголосовали", — сказал он. Официального подтверждения данной информации пока нет.
В предвыборной программе Красникова сказано, что важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России.
В 2017 году на выборах президента Российской академии наук победил Александр Сергеев, опередив Роберта Нигматулина. Академика избрали по итогам второго тура, так как в рамках первого никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов. Указ о назначении Сергеева главой Российской академии наук президент РФ Владимир Путин подписал 27 сентября 2017 года. Вчера, 19 сентября, Сергеев снял кандидатуру с выборов президента академии.