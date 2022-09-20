Винер-Усманова выступила за создание независимой от МОК спортивной организации
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и председатель спортивного совета Российско-китайского комитета дружбы Ирина Винер-Усманова выступила за создание независимой от Международного олимпийского комитета организации.
"Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований. Как сказали наши лидеры, Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от Международного олимпийского комитета (МОК)", — заявила Винер-Усманова в ходе заседания совета.
В планах у России и Китая проведение целого ряда совместных мероприятий, в числе которых III Московский фестиваль "Кубок Конфуция", Российско-китайский спортивно-концертный форум. Кроме того, на 2023 год запланирован визит китайской делегации в Москву во главе с председателем китайской части совета Лян Юйши.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Впоследствии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах регулярно высказывался за продление санкций против наших спортсменов и их дальнейший недопуск на международные турниры.
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