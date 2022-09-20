Винер-Усманова выступила за создание независимой от МОК спортивной организации

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и председатель спортивного совета Российско-китайского комитета дружбы Ирина Винер-Усманова выступила за создание независимой от Международного олимпийского комитета организации.

"Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований. Как сказали наши лидеры, Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от Международного олимпийского комитета (МОК)", — заявила Винер-Усманова в ходе заседания совета.