"Никакого уважения": Трамп высмеял Байдена, которого усадили у выхода на похоронах Елизаветы II

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял своего преемника Джо Байдена за его место на похоронах королевы Елизаветы II. По словам политика, то, что нынешнего главу Белого Дома посадили на 14 рядов дальше короля Карла III, в самый конец зала Вестминстерского аббатства, является признаком неуважения.

"Вот что произошло с Америкой всего лишь за два года. Никакого уважения", — написал бывший президент в соцсетях.

По его словам, если бы он и сейчас был президентом, то США не растеряли бы уважение, а самого Трампа никогда не посадили бы на такое место.