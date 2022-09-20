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20 сентября, 16:05

Стала известна дата прощания с погибшим в жутком ДТП актёром Пускепалисом

Прощание и панихида по художественному руководителю Волковского театра, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису, погибшему сегодня в жутком ДТП с грузовиком, пройдут в его родном театре 22 сентября.

"Послезавтра в Волковском театре состоится прощание. Также в этот день будет панихида", — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Коллеги Пускепалиса по сцене уточнили, что похороны актёра пройдут не в Ярославле.

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

Напомним: сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Позже стало известно, что актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".

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kino-teatr.ru

Ирина Фальке

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