Стала известна дата прощания с погибшим в жутком ДТП актёром Пускепалисом
Прощание и панихида по художественному руководителю Волковского театра, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису, погибшему сегодня в жутком ДТП с грузовиком, пройдут в его родном театре 22 сентября.
"Послезавтра в Волковском театре состоится прощание. Также в этот день будет панихида", — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Коллеги Пускепалиса по сцене уточнили, что похороны актёра пройдут не в Ярославле.
Напомним: сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Позже стало известно, что актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".