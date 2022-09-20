Стала известна дата прощания с погибшим в жутком ДТП актёром Пускепалисом

Прощание и панихида по художественному руководителю Волковского театра, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису, погибшему сегодня в жутком ДТП с грузовиком, пройдут в его родном театре 22 сентября.

"Послезавтра в Волковском театре состоится прощание. Также в этот день будет панихида", — сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Коллеги Пускепалиса по сцене уточнили, что похороны актёра пройдут не в Ярославле.