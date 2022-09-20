"Это ужасно": Звёзды скорбят из-за трагической гибели актёра Сергея Пускепалиса

Сегодня в страшной аварии оборвалась жизнь заслуженного артиста России, режиссёра, худрука театра им. Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса. Эта трагическая новость шокировала многих: коллеги актёра признаются, что не могут поверить в случившееся.

Российская актриса Екатерина Шпица призналась телеканалу "360", что погибший актёр "был замечательным, открытым и жизнерадостным". Вместе с Пускепалисом она снялась в известном фильме "Метро". Воспоминаниями поделился и актёр Александр Яцко: он заявил, что запомнит Пускепалиса "замечательным парнем". Соболезнования выразила также его коллега по картине "Ёлки новые" Юлия Александрова.

"Прекрасный артист, замечательный человек, тонкий партнёр. Горе. Приношу свои соболезнования родным и близким", — поделилась она с RT.

Актёр Станислав Дужников сообщил, что он был другом и коллегой Пускепалиса: он играл в спектакле "Дом", который и ставил погибший артист. В разговоре с "Вечерней Москвой" он рассказал, что не знает всех деталей трагедии, но "новость ужасная".

Как рассказала депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко Пускепалис был замечательным актёром и настоящим товарищем в борьбе за лучшую жизнь для людей. В беседе с РИА ФАН она подчеркнула, что его гибель — большая утрата.

"Для нас же [депутатов] он был настоящим товарищем в лице члена Центрального совета партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Сергей Пускепалис честно и откровенно работал не только для зрителей, но и для избирателей. Он поддерживал нас во многих начинаниях, и для нас это очень большая утрата. Мы потеряли товарища по борьбе, по желанию сделать жизнь людей лучше", — сказала она.

Также высказался и лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Депутат поделился, что лично знал погибшего и запомнит его как замечательного, глубокого человека и общественного деятеля. По его словам, Пускепалис внёс большой вклад в развитие драматического искусства и был тем артистом, который был предан призванию и делу.

"Эта утрата невосполнима для отечественной культуры: Сергей Пускепалис успешно снимался в кино, но особенно ценен его вклад в развитие драматического искусства. Он работал во многих российских театрах, возглавлял Театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. Творческий путь выдающегося артиста являл собой пример преданности призванию и большой самоотдачи делу. У него миллионы поклонников, его авторитет в профессиональном сообществе неоспорим", — подчеркнул Миронов в беседе с "Газетой.ru".