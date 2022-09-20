Пугачёву попросили проверить на предмет дискредитации ВС России

Певицу Аллу Пугачёву проверят на предмет дискредитации Российской армии из-за поста, где она просит Минюст РФ признать себя иноагентом. Жалобу на исполнительницу подала жительница Подмосковья, сообщил источник РИА "Новости".

Напомним, Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту РФ вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*. В тексте она просит признать себя иноагентом в знак солидарности с мужем, а цели спецоперации называет иллюзорными и делающими Россию изгоем в мире.