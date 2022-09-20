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20 сентября, 13:11

Пугачёву попросили проверить на предмет дискредитации ВС России

В МВД поступило заявление с просьбой проверить Пугачёву на предмет дискредитации ВС РФ

Певицу Аллу Пугачёву проверят на предмет дискредитации Российской армии из-за поста, где она просит Минюст РФ признать себя иноагентом. Жалобу на исполнительницу подала жительница Подмосковья, сообщил источник РИА "Новости".

"В подмосковную полицию поступило заявление с просьбой проверить Пугачёву на предмет дискредитации Российской армии", — рассказал собеседник агентства.

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Напомним, Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту РФ вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*. В тексте она просит признать себя иноагентом в знак солидарности с мужем, а цели спецоперации называет иллюзорными и делающими Россию изгоем в мире.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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Татьяна Миссуми

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