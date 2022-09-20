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20 сентября, 13:08

В московском центре "Сахарово" начнут принимать мигрантов на службу по контракту

На базе московского центра "Сахарово" откроют пункт приёма иностранцев на службу по контракту

В московском миграционном центре "Сахарово" будут принимать иностранцев на службу по контракту в Вооружённые силы России. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"В самое ближайшее время Правительство Москвы развернёт в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", — говорится на сайте градоначальника.

Вместе с тем Собянин заверил, что московские городские службы сделают всё необходимое, чтобы заключение контрактов было для иностранных граждан максимально удобным и комфортным.

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Напомним: Госдума разрешила упростить получение гражданства иностранцам за службу в ВС России. Так, необходимости получать вид на жительство лишились "иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооружённых силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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