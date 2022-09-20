В московском центре "Сахарово" начнут принимать мигрантов на службу по контракту

В московском миграционном центре "Сахарово" будут принимать иностранцев на службу по контракту в Вооружённые силы России. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"В самое ближайшее время Правительство Москвы развернёт в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", — говорится на сайте градоначальника.

Вместе с тем Собянин заверил, что московские городские службы сделают всё необходимое, чтобы заключение контрактов было для иностранных граждан максимально удобным и комфортным.