В московском центре "Сахарово" начнут принимать мигрантов на службу по контракту
На базе московского центра "Сахарово" откроют пункт приёма иностранцев на службу по контракту
В московском миграционном центре "Сахарово" будут принимать иностранцев на службу по контракту в Вооружённые силы России. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
"В самое ближайшее время Правительство Москвы развернёт в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан", — говорится на сайте градоначальника.
Вместе с тем Собянин заверил, что московские городские службы сделают всё необходимое, чтобы заключение контрактов было для иностранных граждан максимально удобным и комфортным.
Напомним: Госдума разрешила упростить получение гражданства иностранцам за службу в ВС России. Так, необходимости получать вид на жительство лишились "иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооружённых силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года".
ТАСС / Валерий Шарифулин