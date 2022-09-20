Уровень поддержки вхождения в РФ среди жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины достиг максимума

Уровень поддержки вхождения в состав РФ среди жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей достиг "исторического максимума". Об этом сообщили по итогам проведённого опроса в крымском Республиканском институте политических и социологических исследований (РИПСИ), документ имеется в распоряжении Лайфа.

Исследователи попросили граждан оценить отношение к присоединению своего региона к России. Так, в ДНР готовы участвовать в референдуме 86% респондентов, в ЛНР — 87%. В Запорожской области принять участие собираются 83% жителей, в Херсонской области — 72% жителей.

"В ДНР за вхождение республики в состав России 94% от электорально активных (готовых принять участие в референдуме) респондентов. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93% электорально активных граждан. 87% электорально активных жителей Запорожской области готовы голосовать за вхождение региона в состав России, в Херсонской — 80%", — сообщили в РИПСИ.

По словам аналитиков, рост пророссийских настроений в этих регионах продолжается. При этом идею оставить свой регион в составе Украины поддержали от 1 до 2%, минимум в ЛНР — 0%.