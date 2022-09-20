Из Новой Третьяковки украли картину художницы Екатерины Скибы "Волна"

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи картины из Третьяковской галереи. Молодая художница Екатерина Скиба арендовала помещение для организации выставки своих работ, откуда и было украдено произведение искусства, о чём она сама сообщила на своей странице в соцсети TenСhat.

"Этот праздник творчества для меня был омрачён пренеприятным происшествием. Из всего многообразия работ, которые принимали участие в конкурсе, украли мою картину... Я узнала о том, что сложилась такая ситуация, только в воскресенье, придя на закрытие выставки", — пожаловалась Скиба.

Похищенное полотно размером 18 на 24 сантиметра было написано в 2021 году. Речь идёт о картине "Волна". Третьяковская галерея тем временем пояснила, что она не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, откуда было украдено произведение искусства.