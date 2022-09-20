Из Новой Третьяковки украли картину художницы Екатерины Скибы "Волна"
Картина художницы Екатерины Скибы "Волна". Фото © TenСhat
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи картины из Третьяковской галереи. Молодая художница Екатерина Скиба арендовала помещение для организации выставки своих работ, откуда и было украдено произведение искусства, о чём она сама сообщила на своей странице в соцсети TenСhat.
"Этот праздник творчества для меня был омрачён пренеприятным происшествием. Из всего многообразия работ, которые принимали участие в конкурсе, украли мою картину... Я узнала о том, что сложилась такая ситуация, только в воскресенье, придя на закрытие выставки", — пожаловалась Скиба.
Похищенное полотно размером 18 на 24 сантиметра было написано в 2021 году. Речь идёт о картине "Волна". Третьяковская галерея тем временем пояснила, что она не организовывала выставку "Российская премия искусств" в здании Новой Третьяковки, откуда было украдено произведение искусства.
Лайф ранее рассказывал, что в начале декабря прошлого года охранник Ельцин-центра Александр Васильев пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.