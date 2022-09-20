Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как в республике будет проходить голосование на референдуме по вопросу о вхождении в состав России. По его словам, люди смогут отдать свои голоса как в очном, так и в дистанционном формате.

"Это будет голосование смешанное. <...> Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массового скопления людей. И один день — уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке", — сказал он на встрече с депутатами Народного совета ДНР.

При этом Пушилин заверил, что для голосующих граждан республики будут предоставлены все меры безопасности.