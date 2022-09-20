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20 сентября, 12:53

Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как в республике будет проходить голосование на референдуме по вопросу о вхождении в состав России. По его словам, люди смогут отдать свои голоса как в очном, так и в дистанционном формате.

"Это будет голосование смешанное. <...> Основное время, которое мы заложили для референдума, — это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массового скопления людей. И один день — уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке", — сказал он на встрече с депутатами Народного совета ДНР.

При этом Пушилин заверил, что для голосующих граждан республики будут предоставлены все меры безопасности.

Жители Херсонщины смогут онлайн проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

Жители Херсонщины смогут онлайн проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявила Херсонская область. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер

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