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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 12:33
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Путин поручил в кратчайшие сроки поставить оружие и технику в войска России

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны в кратчайшие сроки поставить Российской армии требуемую технику и вооружения. С таким заявлением обратился к представителям отрасли президент России Владимир Путин во вторник.

"Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения", — сказал Путин.

Президент отметил, что не менее важно своевременно и полностью обеспечить предприятия ОПК "отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами", поскольку это именно та сфера, где должны быть безусловно реализованы все программы импортозамещения. Также в ходе совещания президент призвал ускорить наращивание объёмов производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и сократить его сроки.

"Необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства", — сказал глава государства.

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Ранее российский лидер заявил об огромном вкладе оборонной отрасли в обеспечение безопасности России. При этом данная сфера занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений, отметил Путин.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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