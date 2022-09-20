Путин поручил изучать оружие НАТО на Украине

"Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть, и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения", — указал Путин.