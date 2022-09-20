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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 12:29

Путин поручил изучать оружие НАТО на Украине

Путин поручил изучать оружие НАТО на Украине для наращивания возможностей РФ

Россия должна изучать поставляемые Украине западные арсеналы вооружений, чтобы совершенствовать отечественную технику, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с представителями оборонной отрасли.

Глава государства отметил, что на поддержку киевского режима сейчас направлены запасы арсеналов НАТО, которым эффективно противостоит российское вооружение.

"Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть, и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения", — указал Путин.

Путин заявил об огромном вкладе оборонной отрасли в обеспечение безопасности России
Путин заявил об огромном вкладе оборонной отрасли в обеспечение безопасности России

Ранее российский разведчик Ладан раскрыл, какую помощь Запад оказывает ВСУ помимо вооружения. Он уточнил, что вооружений у противника встречал множество, в частности, польский гранатомёт "Комар".

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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