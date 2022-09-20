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20 сентября, 12:26

ДНР, ЛНР и Херсонская область одновременно проведут референдумы о присоединении к России

Референдум о присоединении Херсонской области к России состоится с 23 по 27 сентября

Херсонская область вслед за ЛНР и ДНР определила даты проведения референдума о вхождении в состав России: голосование пройдёт, как и в республиках, с 23 по 27 сентября. Соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведён в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определён порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", — говорится в сообщении в телеграм-канале Сальдо.

Он также обратился к РФ и другим государствам за помощью в проведении голосования и призвал всех жителей Херсонской области проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы "сделать исторический выбор ради благополучия нашего края и будущего наших детей".

Жители Херсонщины смогут онлайн проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

Жители Херсонщины смогут онлайн проголосовать на референдуме о вхождении в состав России

Напомним, аналогичные даты для проведения голосования по вопросу вхождения в состав России утвердили также ЛНР и ДНР. Главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали документы о референдуме.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова

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