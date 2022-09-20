ДНР, ЛНР и Херсонская область одновременно проведут референдумы о присоединении к России

Херсонская область вслед за ЛНР и ДНР определила даты проведения референдума о вхождении в состав России: голосование пройдёт, как и в республиках, с 23 по 27 сентября. Соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведён в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определён порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил", — говорится в сообщении в телеграм-канале Сальдо.