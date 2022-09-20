Председатель ОП ДНР Кофман назвал кровавый ручей в Донецке последней красной линией

Обстрел Донецка со стороны ВСУ, который унёс жизни 13 мирных граждан, включая двух детей, стал последней каплей, окончательно продемонстрировав необходимость проведения голосования по вопросу вхождения ДНР в состав РФ, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Это не первый "и даже не сотый" теракт со стороны ВСУ, из-за действий которых мирные жители гибнут ежедневно. Однако этот инцидент, когда журналистка Юлия Андриенко сфотографировала кровавый ручей, который спускался от площади вниз по дороге, по словам Кофмана, должен стать последним.

"Есть мнение, что, когда мы полноценно станем Российской Федерацией, никто не утверждает, что обстрелы прекратятся, но такой бесчеловечный террор по отношению к территории РФ всё же станет невозможен", — добавил Кофман.