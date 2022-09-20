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20 сентября, 13:03

В УЕФА подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024

Сборная России по футболу не будет представлена на жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, что не позволит ей принять в нём участие. Об этом Sport24 сообщили в УЕФА.

"Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, то напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления", — заявил собеседник издания.

Час X: Как УЕФА хочет оставить сборную России без футбола и Евро-2024

Час X: Как УЕФА хочет оставить сборную России без футбола и Евро-2024

Напомним, жеребьёвка Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Ранее о пропуске сборной России жеребьёвки Евро-2024 сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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