В УЕФА подтвердили, что сборная России по футболу пропустит Евро-2024

Сборная России по футболу не будет представлена на жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, что не позволит ей принять в нём участие. Об этом Sport24 сообщили в УЕФА.

"Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, то напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления", — заявил собеседник издания.