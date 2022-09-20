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20 сентября, 13:03

Дерматолог предупредила о смертельно опасном грибке кожи с "детским" названием

Дерматолог Вертиева предупредила о смертельно опасном грибковом заболевании кожи

Грибковые заболевания кожи — распространённое явление. Подхватить их легко можно в общественных местах и чаще всего они не несут серьёзной опасности. Но среди них есть смертельный недуг с "детским" названием, о нём рассказала газете "Вечерняя Москва" дерматолог Екатерина Вертиева.

"Если мы говорим о грибковых заболеваниях кожи, то, в принципе, особо опасных болезней здесь нет. Они достаточно хорошо поддаются лечению, даже распространённые формы. Допустим, есть заболевание пузырчатка. Оно может привести к летальному исходу и считается опасным заболеванием. Но грибковые болезни кожи, кроме дискомфорта и ухудшения качества жизни, никаких угрожающих для жизни последствий не несут", — пояснила Вертиева.

Врач также обратила внимание, что подхватить грибок можно в спортзалах, банях, саунах и других общественных местах, особенно при низком иммунитете. При сильном иммунитете вероятность подхватить грибок снижается.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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