Дерматолог предупредила о смертельно опасном грибке кожи с "детским" названием
Дерматолог Вертиева предупредила о смертельно опасном грибковом заболевании кожи
Грибковые заболевания кожи — распространённое явление. Подхватить их легко можно в общественных местах и чаще всего они не несут серьёзной опасности. Но среди них есть смертельный недуг с "детским" названием, о нём рассказала газете "Вечерняя Москва" дерматолог Екатерина Вертиева.
"Если мы говорим о грибковых заболеваниях кожи, то, в принципе, особо опасных болезней здесь нет. Они достаточно хорошо поддаются лечению, даже распространённые формы. Допустим, есть заболевание пузырчатка. Оно может привести к летальному исходу и считается опасным заболеванием. Но грибковые болезни кожи, кроме дискомфорта и ухудшения качества жизни, никаких угрожающих для жизни последствий не несут", — пояснила Вертиева.
Врач также обратила внимание, что подхватить грибок можно в спортзалах, банях, саунах и других общественных местах, особенно при низком иммунитете. При сильном иммунитете вероятность подхватить грибок снижается.
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