Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России

Министерство юстиции США попросило Конгресс узаконить передачу замороженных активов России Киеву. Об этом говорится в опубликованном заявлении Эндрю Адамса — руководителя рабочей группы ведомства, занимающейся активами, которые, как утверждается, получены незаконным путём или подпадают под санкции.

Данная инициатива, если она будет принята, позволит передавать такие активы Украине для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями. При этом предоставление подобных полномочий потребует внесения поправок во многие американские законодательные акты.

По словам Адамса, его группа также занимается расследованием случаев обхода экспортных ограничений и санкций, наложенных на РФ.