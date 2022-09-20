Финляндия предложила способ лишить россиян лазейки для въезда в ЕС
Финляндия призвала аннулировать визы россиян при отказе во въезде в Шенгенскую зону
Финляндия предложила Европейскому союзу выработать общие рекомендации касательно визовой политики в отношении России. Информация следует из заявления Министерства иностранных дел.
"Во вторник Финляндия направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенской зоны относительно признания недействительными или аннулирования виз, выданных гражданам России, и введения запретов на въезд", — сказано в сообщении.
Так, Хельсинки просят страны Шенгенской зоны, которые отказывают россиянам во въезде, отзывать у них визы или запрещать въезд. По мнению представителей ведомства, эта мера предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут.
Лайф рассказывал, что Евросоюз уже усложнил процесс получения туристических виз для граждан России, из-за чего сроки и критерии для одобрения соответствующих документов сильно выросли, а некоторые страны и вовсе перестали пускать россиян на свою территорию.
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