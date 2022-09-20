Финляндия предложила способ лишить россиян лазейки для въезда в ЕС

Финляндия предложила Европейскому союзу выработать общие рекомендации касательно визовой политики в отношении России. Информация следует из заявления Министерства иностранных дел.

"Во вторник Финляндия направила письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенской зоны относительно признания недействительными или аннулирования виз, выданных гражданам России, и введения запретов на въезд", — сказано в сообщении.

Так, Хельсинки просят страны Шенгенской зоны, которые отказывают россиянам во въезде, отзывать у них визы или запрещать въезд. По мнению представителей ведомства, эта мера предотвратит попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут.