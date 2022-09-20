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20 сентября, 13:53

"По схеме с Крымом": Минюст после референдумов гармонизирует законы ДНР и ЛНР с российскими

Минюст РФ будет работать над унификацией законодательства ДНР и ЛНР с российским

Законодательство Донецкой и Луганской народных республик пока отличается от российского, однако это можно будет исправить после проведения в них референдума о присоединении к РФ. Об этом первый замминистра Евгений Забарчук рассказал Лайфу.

В Минюсте раскрыли планы по унификации законодательства Донбасса после референдума © LIFE

"Будем работать, чтобы не отличалось", — сказал он в ответ на вопрос нашего корреспондента о том, сильно ли будет отличаться законодательство после проведения референдума о вхождении в состав России.

Замглавы министерства также отметил, что унификация может быть проведена "по схеме с Крымом".

"Да, конечно. Мы всё гармонизируем, всё будет нормально. И быстро. Есть наработки", — заверил собеседник Лайфа.

Донбасс возвращается домой: Что означает проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Донбасс возвращается домой: Что означает проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Как уже писал Лайф, референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Вслед за республиками Донбасса о данном решении объявила Херсонская область. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Александр Юнашев

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