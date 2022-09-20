"По схеме с Крымом": Минюст после референдумов гармонизирует законы ДНР и ЛНР с российскими
Минюст РФ будет работать над унификацией законодательства ДНР и ЛНР с российским
Законодательство Донецкой и Луганской народных республик пока отличается от российского, однако это можно будет исправить после проведения в них референдума о присоединении к РФ. Об этом первый замминистра Евгений Забарчук рассказал Лайфу.
В Минюсте раскрыли планы по унификации законодательства Донбасса после референдума © LIFE
"Будем работать, чтобы не отличалось", — сказал он в ответ на вопрос нашего корреспондента о том, сильно ли будет отличаться законодательство после проведения референдума о вхождении в состав России.
Замглавы министерства также отметил, что унификация может быть проведена "по схеме с Крымом".
"Да, конечно. Мы всё гармонизируем, всё будет нормально. И быстро. Есть наработки", — заверил собеседник Лайфа.
Как уже писал Лайф, референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Вслед за республиками Донбасса о данном решении объявила Херсонская область. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
Новости
Убивший отца в Анталье россиянин лежал в психбольнице после нападения на друга с топором
сегодня в 13:49
Запорожская область тоже проведёт референдум о присоединении к России 23–27 сентября
сегодня в 13:44
Политолог объяснил социологию по референдумам запросом на определённость и безопасность
сегодня в 13:43
ТАСС / Валентин Спринчак