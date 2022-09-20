Убивший отца в Анталье россиянин лежал в психбольнице после нападения на друга с топором

Житель Темрюка Сергей Ткаченко вспомнил о нападении на него россиянина, задержанного в Турции за убийство отца молотком, которое произошло несколько лет назад. Он рассказал телеканалу "360" о том, что с Дмитрием Степановым знаком с 2010 года. Конфликтов между ними не было. Ткаченко, работая таксистом, иногда подвозил Степанова.

"Сидел во дворе на ступеньках. Открылась сзади дверь, я и не видел, что это был он. Ударил меня топориком для разделки мяса по голове. Разбил голову и дальше — я уже падал — стал добивать", — рассказал Сергей.

Через неделю после этого Ткаченко проснулся в реанимации после трепанации черепа. К тому моменту Степанова задержали, признали невменяемым и отправили в психиатрическую лечебницу. О том, что тот освободился, Сергей узнал случайно. Он лечился четыре месяца, остался инвалидом и решил потребовать компенсацию. Сначала через отца нападавшего, выступавшего представителем того в суде, а после того, как это не получилось, с самого Степанова.

По словам Ткаченко, "звоночки" о невменяемости нападавшего уже были. Однажды Степанов подал на таксиста заявление с требованием возместить ущерб за якобы нанесённые побои, которые привели к компрессионному перелому шеи. В итоге благодаря поднятому в Ростовской области архиву было доказано, что перелом Степанов получил в крупной аварии, в которую попал ранее. Он сам был за рулём и получил перелом, а его девушка, находившаяся в тот момент в салоне, погибла.