Политолог объяснил социологию по референдумам запросом на определённость и безопасность

Стремление жителей освобождённых территорий побыстрее провести референдум по принятию в состав России — это логичный исход политики киевского режима. Так объясняет опубликованные сегодня социологические данные политолог Александр Рудаков.

Напомним, что, согласно исследованию ИНСОМАР, большинство жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР являются сторонниками проведения референдума, а уровень поддержки вхождения этих регионов в Россию, по данным РИПСИ, на историческом максимуме.

"Всё логично, особенно в контексте последних событий. Люди хотят защиты, люди хотят безопасности, люди понимают, что с российским паспортом они смогут уехать, устроиться в большой стране. Те, кто успел уехать из Харьковской области, они уже работают, дети ходят в школу, а на территориях, занятых киевским режимом, происходят зачистки и фильтрации", — рассуждает Рудаков в беседе с Лайфом.

Он отметил, что Украина давно не считает тех, кто проживает на освобождённых территориях, своими людьми. Киеву нужны земли, территории, но не люди. Отсюда и регулярные обстрелы, которые лишь усиливают пророссийское настроение у жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"Психологически важно и то, что Россия — это гарантия определённости и понимание того, что у России никто ничего не отберёт", — заключил собеседник Лайфа.