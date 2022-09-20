Политолог объяснил социологию по референдумам запросом на определённость и безопасность
Политолог Рудаков: Люди в Донбассе, Запорожье и Херсоне хотят определённости и безопасности
Стремление жителей освобождённых территорий побыстрее провести референдум по принятию в состав России — это логичный исход политики киевского режима. Так объясняет опубликованные сегодня социологические данные политолог Александр Рудаков.
Напомним, что, согласно исследованию ИНСОМАР, большинство жителей Запорожья, Херсона, ЛНР и ДНР являются сторонниками проведения референдума, а уровень поддержки вхождения этих регионов в Россию, по данным РИПСИ, на историческом максимуме.
"Всё логично, особенно в контексте последних событий. Люди хотят защиты, люди хотят безопасности, люди понимают, что с российским паспортом они смогут уехать, устроиться в большой стране. Те, кто успел уехать из Харьковской области, они уже работают, дети ходят в школу, а на территориях, занятых киевским режимом, происходят зачистки и фильтрации", — рассуждает Рудаков в беседе с Лайфом.
Он отметил, что Украина давно не считает тех, кто проживает на освобождённых территориях, своими людьми. Киеву нужны земли, территории, но не люди. Отсюда и регулярные обстрелы, которые лишь усиливают пророссийское настроение у жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
"Психологически важно и то, что Россия — это гарантия определённости и понимание того, что у России никто ничего не отберёт", — заключил собеседник Лайфа.
В ожидании исторического события: Жители Запорожья, Херсонщины и Донбасса выступили за присоединение к России
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявила Херсонская область. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Красильников Станислав