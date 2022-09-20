Сенатор Ковитиди опровергла информацию о принятии в России закона о мобилизации

Сенатор Ольга Ковитиди (один из разработчиков поправок об уголовной ответственности во время боевых действий) опровергла причастность документа к объявлению в РФ мобилизации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, мобилизация в стране не объявлена", — заявила политик.