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Опубликовано 20 сентября 2022, 16:37
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Сенатор Ковитиди опровергла информацию о принятии в России закона о мобилизации

Сенатор Ольга Ковитиди (один из разработчиков поправок об уголовной ответственности во время боевых действий) опровергла причастность документа к объявлению в РФ мобилизации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, мобилизация в стране не объявлена", заявила политик.

По её словам, документ лишь устанавливает отягчающие обстоятельства при преступлениях против военной службы, коими, согласно поправкам, будут являться военное положение и мобилизация. Сенатор добавила, что указанные в нём меры не будут применяться не в военное время.

Госдума приняла законопроект о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство
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Ранее Госдума одобрила поправки в УК России, согласно которым устанавливается ответственность в виде лишения свободы за мародёрство, дезертирство и добровольную сдачу в плен в период боевых действий. ГД также утвердила поправки, закрепляющие в качестве отягчающих обстоятельств периоды мобилизации, военного положения и военного времени при совершении преступления.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Шандрыголов
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