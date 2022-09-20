Сенатор Ковитиди опровергла информацию о принятии в России закона о мобилизации
Сенатор Ольга Ковитиди (один из разработчиков поправок об уголовной ответственности во время боевых действий) опровергла причастность документа к объявлению в РФ мобилизации. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, мобилизация в стране не объявлена", — заявила политик.
По её словам, документ лишь устанавливает отягчающие обстоятельства при преступлениях против военной службы, коими, согласно поправкам, будут являться военное положение и мобилизация. Сенатор добавила, что указанные в нём меры не будут применяться не в военное время.
Ранее Госдума одобрила поправки в УК России, согласно которым устанавливается ответственность в виде лишения свободы за мародёрство, дезертирство и добровольную сдачу в плен в период боевых действий. ГД также утвердила поправки, закрепляющие в качестве отягчающих обстоятельств периоды мобилизации, военного положения и военного времени при совершении преступления.
ТАСС / Валерий Шарифулин