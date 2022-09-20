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20 сентября, 11:03

Госдума утвердила наказание до 15 лет тюрьмы за мародёрство в военное время

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, по которому в Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается ввести статью за мародёрство в военное время или в период конфликта, нарушителю будет грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента.

"За мародёрство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесён в особо крупном размере, — до 15 лет", сказано в тексте.

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Напомним, группа депутатов и сенаторы внесли в Госдуму поправки, согласно которым в УК РФ предлагается ввести понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также утвердить новые статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародёрство".

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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