НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 13:38

Федерация профсоюзов ДНР поддержала проведение референдума о вхождении в состав России

Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики поддержала решение о проведении референдума по вхождению ДНР в состав Российской Федерации. Об этом заявил председатель федерации Максим Паршин.

"Все мы давно являемся частью России и за восемь лет военных действий со стороны Украины ещё более утвердились в своём мнении. Мы уверены, что проведение референдума положит конец всем пережитым за это время бедам и горестям и принесёт нашей многострадальной земле долгожданный мир!" — говорится в телеграм-канале организации, объединяющей порядка 300 000 членов профсоюзов.

Паршин от имени Федерации профсоюзов и всех отраслевых профсоюзов ДНР выразил благодарность главе республики Денису Пушилину за подписание соответствующего закона. По его словам, все с нетерпением ожидают этого события.

Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день

Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявила Херсонская область. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров