Федерация профсоюзов ДНР поддержала проведение референдума о вхождении в состав России

Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики поддержала решение о проведении референдума по вхождению ДНР в состав Российской Федерации. Об этом заявил председатель федерации Максим Паршин.

"Все мы давно являемся частью России и за восемь лет военных действий со стороны Украины ещё более утвердились в своём мнении. Мы уверены, что проведение референдума положит конец всем пережитым за это время бедам и горестям и принесёт нашей многострадальной земле долгожданный мир!" — говорится в телеграм-канале организации, объединяющей порядка 300 000 членов профсоюзов.

Паршин от имени Федерации профсоюзов и всех отраслевых профсоюзов ДНР выразил благодарность главе республики Денису Пушилину за подписание соответствующего закона. По его словам, все с нетерпением ожидают этого события.