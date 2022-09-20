Минюст РФ не занимается просьбой Пугачёвой о признании её иноагентом

Министерство юстиции РФ не собирается рассматривать просьбу певицы Аллы Пугачёвой признать её иноагентом, так как своё обращение она разместила в соцсетях, что не является официальным запросом в ведомство. Об этом Лайфу сказал замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко прокомментировал просьбу певицы Аллы Пугачёвой. Видео © LIFE

"Она (Алла Пугачёва. — Прим. Лайфа) не обращалась. Обращение официальным должно быть", — ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, Алла Пугачёва попросила в соцсетях Минюст РФ добавить её в список иноагентов после того, как в тот же реестр внесли её мужа — комика Максима Галкина*. Она также назвала цели спецоперации иллюзорными и делающими Россию "изгоем".