Названы самые полезные для сердца продукты

Одним из продуктов – лидеров по поддержанию здоровья сердца является курага, рассказала "Москве 24" врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко. По её словам, причина кроется в высоком содержании калия. Сократимость сердца, сила сердечной мышцы, повышенное сердцебиение, наличие или отсутствие аритмии во многом определяет калий, отметила она.

По словам кардиолога, в 100 граммах кураги содержится 70% суточной нормы этого элемента. Найти его можно и в орехах.

"Все орехи полезны, у них есть определённые нюансы. Миндаль — это кладезь магния, а магний — это микроэлемент, который также нужен нашему сердцу. От магния зависит наше настроение, сила сердечной мышцы", — заявила Романенко.

По её словам, магний и калий вместе регулируют в организме водно-солевой баланс. В сутки человеку требуется 300–400 миллиграммов магния. В 100 граммах орехов содержится 60–70% суточной нормы. Также эксперт посоветовала не забывать о яблоках, так как в них много пектина, который помогает здоровью кишечника и улучшает липидный состав крови. Яблоки уменьшат вред от употребления неполезной пищи, фастфуда и просто жирной еды.

Также в список полезных продуктов Романенко включила рыбу, которая является кладезем омеги-3, которая необходима для здоровья наших сосудов. В ней есть две важные аминокислоты, содержащиеся исключительно в продуктах животного происхождения — эйкозапентаеновая и докозагексаеновая. Они имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, помогают защищать клетчатую стенку, снижают количество плохого холестерина, помогают повышать хороший. Кофе также полезен для сердца в небольших количествах, так как он замедляет процесс отложения кальция на стенках сосудов, а значит, помогает избежать инфарктов и инсультов.