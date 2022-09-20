Запорожская область после референдума может стать краем

В случае вхождения Запорожья в состав России регион целесообразно переименовать в Запорожский край. Такое предложение озвучил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края. Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень устроит", — сказал он.