Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с 9 сентября

Индекс Московской биржи в ходе торгов опустился ниже 2400 пунктов впервые с 9 сентября, об этом свидетельствуют данные торгов во вторник. По информации на 10:37 мск, показатель снижался на 1,27% — до 2399,6 пункта.

К 11:03 мск индекс торговой площадки ускорил падение и достиг уровня 2384,12 пункта (–1,91%), долларовый индекс РТС опустился на 1,74% — до 1250,51 пункта. При этом доллар торгуется на уровне 60,04 рубля (–0,19%), евро прибавляет 0,08% и находится на отметке 60,21 рубля.

По данным "Интерфакса", днём индекс снижался до 2300 пунктов впервые с конца августа из-за усиления геополитических рисков на фоне новостей о проведении референдумов в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях по присоединению к РФ, а также на фоне ожиданий введения новых пошлин и НДПИ для экспортёров.