Лукашенко поручил провести проверку армии по нормам военного времени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился провести проверку белорусских войск и народного ополчения в стране. Об этом он заявил в ходе встречи с государственным секретарём Совета безопасности Александром Вольфовичем во вторник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Совбез провести проверку армии и народного ополчения в стране. Видео © Telegram / "Пул Первого"

"Ситуация очень серьёзная. Я бы даже сказал, опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени — значит, надо. Надо отмобилизовать её, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, — значит, надо её отмобилизовать", — сказал президент в рамках совещания.

Это же относится и к территориальной обороне страны, и к народному ополчению. Нужно проверить, "что за бойцы у нас будут, какое у них оружие", и последнее особенно важно, сказал Лукашенко.

"Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать, и это у вас всё должно быть под контролем", — заявил глава Белоруссии.