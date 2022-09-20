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20 сентября, 13:33

Запорожье вводит пропускной режим с Украиной

Балицкий: В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с Украиной

В Запорожской области вводят пропускной режим с Украиной, который начнёт работать с октября этого года. Об этом рассказал глава администрации региона Евгений Балицкий.

"С 1 октября 2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", написал он в телеграм-канале.

Подробную информацию о приёме заявлений и оформлении пропусков можно получить по телефонам: Мелитополь +7990-042-45-61, Бердянск +7990-042-45-56, Энергодар +7990-042-45-63, Васильевка +7990-042-45-60, Токмак +7990-042-45 62.

Запорожская область после референдума может стать краем

Запорожская область после референдума может стать краем

Также Лайф сообщал, что общественное движение "Мы вместе с Россией" обратилось к главе Администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. Такое решение было принято на общенародном съезде жителей региона, который прошёл в Мелитополе.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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