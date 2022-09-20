Россиянам рассказали, как санкции отразятся на стоимости подготовки авто к зиме

Российские автомобилисты столкнутся с дефицитом некоторых видов зимней резины из-за санкций. Об этом "Москве 24" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В первую очередь это коснётся шин нестандартных размеров, включая зимнюю резину, которая подорожала почти вдвое.

"Все редкие типы размеров импортировались в Россию из-за рубежа. К сожалению, выход из ситуации — бывшая в употреблении резина из-за границы. Новую резину по параллельному импорту в больших количествах я не вижу. И в любом случае цены на них заоблачные, кратно выше, чем были", — заявил Шапарин.

Также автомобилистов может ожидать нехватка некоторых марок моторных масел, а оставшиеся привычные бренды заметно подорожают. Из-за санкций проблемы возникли и с отечественными маслами, так как присадки для них производятся за рубежом, что повышает цены. К тому же повышается риск того, что не все присадки будут достигать российской границы. В первую очередь дефицит сказывается на сегменте немецких автомобилей, отмечает Шапарин.

Другой автоэксперт и телеведущий, Вячеслав Субботин, предупредил, что цена на запчасти и расходники будет кусаться. Особенно это касается покрышек брендов Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Nokian, Bridgestone. В качестве альтернативы эксперт предложил присмотреться к отечественным шинам. Также, по его словам, в России полностью отлажено производство незамерзающей жидкости. По словам эксперта, часть запчастей поставляется в Россию из Турции, которая ранее снабжала ими только европейский рынок, а теперь и наш.