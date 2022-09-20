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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 15:42

Турчак: У жителей Донбасса есть будущее только с Россией

У жителей Донбасса и освобождённых территорий нет будущего с Украиной, написал в своём телеграм-канале секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его мнению, на примере ситуации в Харьковской области видно, что ждёт граждан при возвращении под контроль Киева.

"За войсками России всегда идут строители, врачи, учителя все, кто помогает налаживать мирную жизнь. За войсками Украины идут карательные отряды", — написал Турчак.

Он также пояснил, что референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонщине пройдут преимущественно в выездном формате, дабы не допустить провокаций со стороны ВСУ. Вкупе с онлайн-голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять участие в голосовании, сказал Турчак. Он также выразил уверенность в том, что большинство жителей этих регионов отдадут голос за будущее вместе с Россией.

Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу
Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в состав России.

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ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Матвей Шандрыголов
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