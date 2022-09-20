Турчак: У жителей Донбасса есть будущее только с Россией

У жителей Донбасса и освобождённых территорий нет будущего с Украиной, написал в своём телеграм-канале секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. По его мнению, на примере ситуации в Харьковской области видно, что ждёт граждан при возвращении под контроль Киева.

Он также пояснил, что референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонщине пройдут преимущественно в выездном формате, дабы не допустить провокаций со стороны ВСУ. Вкупе с онлайн-голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять участие в голосовании, сказал Турчак. Он также выразил уверенность в том, что большинство жителей этих регионов отдадут голос за будущее вместе с Россией.