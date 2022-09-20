Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу
Законы и указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу
Вступили в силу с сегодняшнего дня законы Донецкой и Луганской народных республик, а также указы руководителей Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов по вопросу присоединения к России.
Соответствующий закон ДНР опубликован на сайте Народного совета республики, аналогичный документ ЛНР — на сайте главы региона Леонида Пасечника. Указ руководителя Администрации Запорожской области Евгения Балицкого размещён в его телеграм-канале. Также и указ главы Херсонской области Владимира Сальдо вступил в силу с момента подписания.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Валентин Спринчак