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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 14:45
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Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Законы и указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Вступили в силу с сегодняшнего дня законы Донецкой и Луганской народных республик, а также указы руководителей Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов по вопросу присоединения к России.

Соответствующий закон ДНР опубликован на сайте Народного совета республики, аналогичный документ ЛНР — на сайте главы региона Леонида Пасечника. Указ руководителя Администрации Запорожской области Евгения Балицкого размещён в его телеграм-канале. Также и указ главы Херсонской области Владимира Сальдо вступил в силу с момента подписания.

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Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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