НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 14:45

Указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Законы и указы о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине вступили в силу

Вступили в силу с сегодняшнего дня законы Донецкой и Луганской народных республик, а также указы руководителей Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов по вопросу присоединения к России.

Соответствующий закон ДНР опубликован на сайте Народного совета республики, аналогичный документ ЛНР — на сайте главы региона Леонида Пасечника. Указ руководителя Администрации Запорожской области Евгения Балицкого размещён в его телеграм-канале. Также и указ главы Херсонской области Владимира Сальдо вступил в силу с момента подписания.

Пушилин исключил смену названия, флага, гимна и герба ДНР после референдума

Пушилин исключил смену названия, флага, гимна и герба ДНР после референдума

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров