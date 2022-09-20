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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 14:13
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Пушилин исключил смену названия, флага, гимна и герба ДНР после референдума

Пушилин заявил, что ДНР сохранит своё название в случае воссоединения с Россией

Донецкая Народная Республика сохранит своё название даже после вхождения в состав России. В этом заверил глава региона Денис Пушилин, назвав такое решение справедливым и напомнив, что в составе РФ есть подобные примеры субъектов.

"У нас есть флаг, есть гимн, есть герб. И я вам скажу, за этот флаг люди восемь лет умирали и с ним шли в атаку, и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе", сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день
Пушилин: Очное голосование на референдуме в ДНР займёт один день

Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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ТАСС / Тришин Николай

Татьяна Миссуми
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