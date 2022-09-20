Пушилин исключил смену названия, флага, гимна и герба ДНР после референдума

Донецкая Народная Республика сохранит своё название даже после вхождения в состав России. В этом заверил глава региона Денис Пушилин, назвав такое решение справедливым и напомнив, что в составе РФ есть подобные примеры субъектов.

"У нас есть флаг, есть гимн, есть герб. И я вам скажу, за этот флаг люди восемь лет умирали и с ним шли в атаку, и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе", — сказал он в эфире Первого канала.