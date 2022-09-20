Пасечник объяснил срочность референдума в ЛНР
Пасечник заявил, что медлить с референдумом в ЛНР нельзя из-за действий Киева
Медлить с референдумом о присоединении к России нельзя, так как киевские нацисты перешли все красные линии. Об этом сказал в видеообращении глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям республики. Видео © t.me / Леонид Пасечник
"Накануне общественники республики выступили с обращением принять решение о немедленном проведении референдума [о вхождении в состав России]. Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: натовские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты", — сообщил он.
Глава региона отметил, что воссоединение с Россией было общей мечтой жителей ЛНР ещё с момента начала агрессии Киева в 2014 году. "Референдуму быть!" — заключил Пасечник.
Напомним, 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Сегодня парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие такого закона, его уже подписал Пасечник. Аналогичные решения о референдумах приняли ДНР, Запорожская и Херсонская области.