Медлить с референдумом о присоединении к России нельзя, так как киевские нацисты перешли все красные линии. Об этом сказал в видеообращении глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям республики. Видео © t.me / Леонид Пасечник

"Накануне общественники республики выступили с обращением принять решение о немедленном проведении референдума [о вхождении в состав России]. Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: натовские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты", — сообщил он.