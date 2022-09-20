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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 15:33
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Пасечник объяснил срочность референдума в ЛНР

Пасечник заявил, что медлить с референдумом в ЛНР нельзя из-за действий Киева

Медлить с референдумом о присоединении к России нельзя, так как киевские нацисты перешли все красные линии. Об этом сказал в видеообращении глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям республики. Видео © t.me / Леонид Пасечник

"Накануне общественники республики выступили с обращением принять решение о немедленном проведении референдума [о вхождении в состав России]. Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: натовские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты", — сообщил он.

Глава региона отметил, что воссоединение с Россией было общей мечтой жителей ЛНР ещё с момента начала агрессии Киева в 2014 году. "Референдуму быть!" — заключил Пасечник.

Председатель ОП ЛНР заявил, что референдум закрепит уже свершившееся
Председатель ОП ЛНР заявил, что референдум закрепит уже свершившееся

Напомним, 19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. Сегодня парламент ЛНР единогласно проголосовал за принятие такого закона, его уже подписал Пасечник. Аналогичные решения о референдумах приняли ДНР, Запорожская и Херсонская области.

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Леонид Пасечник

Татьяна Миссуми
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