Вооружённые силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области и потерпели неудачу. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжёлая артиллерия, и миномёты", — рассказал Рогов и добавил, что те украинские военные, которые вовремя побежали назад, избежали гибели, а из тех, кто шёл впереди в атаку, никто не остался в живых.