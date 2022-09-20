Десятки бойцов ВСУ погибли при попытке наступления в районе Орехова
Рогов: ВСУ предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области
Вооружённые силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области и потерпели неудачу. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжёлая артиллерия, и миномёты", — рассказал Рогов и добавил, что те украинские военные, которые вовремя побежали назад, избежали гибели, а из тех, кто шёл впереди в атаку, никто не остался в живых.
Ранее Владимир Рогов заявлял, что жители Запорожья стали чаще сообщать о местонахождении украинских военных в пограничных областях. По его словам, это помогает бить по силам противника с большей точностью.
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