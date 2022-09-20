Глава Запорожской области подписал указ о формировании добровольческих батальонов

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов для защиты региона. Он подчеркнул, что сделал это на основании многочисленных обращений граждан. Набор добровольцев объявят в ближайшее время.

"Знаю, что многие земляки уже воюют на наших границах в составе ВС России. Сегодня русские солдаты круглосуточно охраняют покой городов и сёл Запорожской области, жизни мирных граждан. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку, дать им возможность каждому встать на защиту родной земли вместе с Россией", — отметил Балицкий в обращении к гражданам.

Он напомнил, что Запорожская область издревле славилась своими воинами, истинными патриотами Отечества, и сегодня пришло время решительно действовать и внести свой вклад в общую победу.