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Опубликовано 20 сентября 2022, 14:48

Глава Запорожской области подписал указ о формировании добровольческих батальонов

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов для защиты региона. Он подчеркнул, что сделал это на основании многочисленных обращений граждан. Набор добровольцев объявят в ближайшее время.

"Знаю, что многие земляки уже воюют на наших границах в составе ВС России. Сегодня русские солдаты круглосуточно охраняют покой городов и сёл Запорожской области, жизни мирных граждан. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку, дать им возможность каждому встать на защиту родной земли вместе с Россией", — отметил Балицкий в обращении к гражданам.

Он напомнил, что Запорожская область издревле славилась своими воинами, истинными патриотами Отечества, и сегодня пришло время решительно действовать и внести свой вклад в общую победу.

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А ранее сегодня Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав России, он состоится с 23 по 27 сентября, как и в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

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Александра Вишнякова
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