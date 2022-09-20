Самолёт Лаврова доберётся до США на Генассамблею ООН в облёт недружественных стран

Самолёт российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым будет облетать воздушное пространство недружественных стран по пути в Нью-Йорк, где пройдёт 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Маршрут беспосадочный, в облёт закрытого воздушного пространства недружественных государств. Расчётная продолжительность полёта — 12 с половиной часов. Технические характеристики воздушного судна позволяют гарантированно это обеспечить", — пояснил он.