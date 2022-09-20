Самолёт Лаврова доберётся до США на Генассамблею ООН в облёт недружественных стран
Самолёт российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым будет облетать воздушное пространство недружественных стран по пути в Нью-Йорк, где пройдёт 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Маршрут беспосадочный, в облёт закрытого воздушного пространства недружественных государств. Расчётная продолжительность полёта — 12 с половиной часов. Технические характеристики воздушного судна позволяют гарантированно это обеспечить", — пояснил он.
Напомним: 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и часть членов делегации получили американские визы для посещения недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.
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