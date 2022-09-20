Авто сложилось пополам: Камеры сняли момент жуткого ДТП, в котором погиб актёр Пускепалис

Момент страшной аварии, которая унесла жизнь заслуженного артиста России, режиссёра, худрука театра им. Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса попал на видео. Кадры опубликованы в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте".

Момент ДТП, в котором погиб актёр Сергей Пускепалис, попал на камеры. Видео © vk.com / Город Домодедово

На обнародованных кадрах видно, как на повороте иномарка с актёром задевает сначала один грузовик, а после вылетает на встречку и врезается в грузовик. Машина с артистом практически сложилась пополам.

Напомним: сегодня стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. В результате столкновения Пускепалиса выбросило из машины, а его спутника пришлось вырезать. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".