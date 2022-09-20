Авто сложилось пополам: Камеры сняли момент жуткого ДТП, в котором погиб актёр Пускепалис
Момент ДТП с грузовиком, в котором погиб актёр Сергей Пускепалис, попал на видео
Момент страшной аварии, которая унесла жизнь заслуженного артиста России, режиссёра, худрука театра им. Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса попал на видео. Кадры опубликованы в одном из пабликов в социальной сети "ВКонтакте".
Момент ДТП, в котором погиб актёр Сергей Пускепалис, попал на камеры. Видео © vk.com / Город Домодедово
На обнародованных кадрах видно, как на повороте иномарка с актёром задевает сначала один грузовик, а после вылетает на встречку и врезается в грузовик. Машина с артистом практически сложилась пополам.
Напомним: сегодня стало известно о смерти Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. В результате столкновения Пускепалиса выбросило из машины, а его спутника пришлось вырезать. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт".
Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Кинозвездой театрального режиссёра сделала роль анестезиолога в фильме "Простые вещи". В 2010-м он сыграл свою вторую звёздную роль — полярника Гулыбина в фильме "Как я провёл этим летом". Эта работа принесла Пускепалису признание и "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Пускепалис также снялся в картинах "Метро", "Чёрное море", "Ёлки новые", "Ледокол", "Первый Оскар", "Сердце Пармы", "Жизнь и судьба" и других. С 2019 года занимал пост художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.
Кадр из видео / vk.com / Город Домодедово