Банк России с 1 января введёт лимит на выдачу кредитов

Центробанк РФ намерен с 1 января следующего года ввести количественные лимиты на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Предварительно, под ограничения могут попасть до 10% от квартального объёма выдачи кредитов и 14% — микрозаймов, сообщает регулятор во вторник.



"В последние месяцы вновь наметилась тенденция к восстановлению необеспеченного потребительского кредитования (традиционно маржинального сегмента) и возвращению рискованных практик. <...> В таких условиях представляется целесообразным с 1 января 2023 года начать применять МПЛ (макропруденциальный лимит. — Прим. Лайфа) к банкам с универсальной лицензией и МФО — новый инструмент, который позволяет ограничивать долю предоставляемых рискованных потребительских кредитов и займов, не требуя увеличения капитала под такие кредиты", — сообщили в ЦБ.

Вместе с тем в Банке России заявили, что решение коснётся только закредитованных заёмщиков, поэтому введение ограничений не приведёт к существенному снижению доступности кредитов и займов.